Названа цена самой дешевой двухэтажной квартиры в Москве

Самая дешевая двухэтажная квартира в Москве стоит 17,7 миллиона рублей, сообщают «Известия» со ссылкой на данные аналитиков «Метриум».

© Unsplash

Отмечается, что двухэтажные квартиры обычно ассоциируются с роскошью, при этом они представлены не только в элитных новостройках, но и в недорогих жилых комплексах. В сентябре 2023 года в Москве было представлено 217 таких лотов в 46 проектах различных сегментов.

Аналитики рассказали, что самая дешевая квартира по цене 17,7 миллиона рублей стоит в 78,5 раза дешевле самой дорогой (1,39 миллиарда рублей).

Управляющий директор компании «Метриум» Руслан Сырцов перечислил преимущества двухуровневых квартир. По его словам, в них можно воплощать смелые дизайнерские замыслы. Кроме того, такие помещения предоставляют широкие возможности зонирования. Они отличаются высоким уровнем естественного освещения и позволяют каждому члену семьи найти приватное пространство. По словам Сырцова, такие квартиры пользуются спросом, несмотря на высокую стоимость, а спрос на них растет.

Коммерческий директор Optima Development Дмитрий Голев при этом указал на дефицит двухэтажных квартир на премиальном рынке. В новостройках этого сегмента на двухуровневые лоты сейчас приходится только 0,6 процента предложений. При этом среди клиентов премиум-сегмента такие квартиры востребованы, указал он. Из-за сложившейся ситуации выигрывают дуплексы и двухуровневые пентхаусы, на которые начинают обращать внимание ищущие подобное жилье россияне.