Арендное жилье в Москве оказалось дешевле ереванского

Аренда жилья в Москве оказалась дешевле, чем в таких городах, как Белград, Алматы, Тбилиси и Ереван. К такому выводу пришли журналисты «Осторожно, медиа», которые основывались на данных краудсорсинговой платформы Numbeo.

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По информации исследователей, снять однокомнатную квартиру в центре российской столицы в среднем можно за 717 долларов (около 68,7 тысячи рублей) в месяц, не в центре — за 436 долларов (примерно 41,7 тысячи рублей). В ближайшем по ценам к Москве казахстанском городе Алматы средняя сумма за аренду «однушки» в центре составила 760 долларов (приблизительно 72,8 тысячи рублей) в месяц, а за пределами центра — 529 долларов (около 50,7 тысячи рублей). В сербском Белграде аренда однокомнатной квартиры в центре установилась на уровне в 791 доллар (примерно 75,8 тысячи рублей), не в центре — в 525 долларов (приблизительно 50,3 тысячи рублей).

В грузинском Тбилиси съемная «однушка» в центре обойдется в среднем в 900 долларов (около 86,2 тысячи рублей) в месяц, а за его пределами — в 581 доллар (примерно 55,6 тысячи рублей). Что касается Еревана, то среди вышеупомянутых городов аренда жилья там стоит дороже всего. Необходимая для аренды однокомнатной квартиры в центре столицы Армении сумма более чем в полтора раза превышает аналогичную для Москвы и составляет 1086 долларов (приблизительно 104 тысячи рублей). Вне центра снять «однушку» в Ереване в среднем можно за 709 долларов (около 67,9 тысячи рублей). Более дешевые, чем в Москве, однокомнатные квартиры нашлись лишь в одном из исследуемых городов, в турецком Стамбуле — в среднем за 674 доллара (приблизительно 64,6 тысячи рублей) в центре и 433 доллара (примерно 41,5 тысячи рублей) за его пределами.