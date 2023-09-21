Депутат Госдумы не исключил снижения цен на жилье в новостройках

Стоимость жилья в новостройках может снизиться. Аргументы в пользу такой перспективы привел глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

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В интервью "Парламентской газете" депутат связал это с сокращением субсидирования со стороны государства программы льготной ипотеки. Несмотря на то, что финансирование снизилось незначительно, банки и другие кредитные организации, как ожидается, все же изменят свои условия. То есть возможен рост процентных ставок на кредиты.

Как следствие, спрос на жилье, приобретаемое в кредит, снизится, а как известно, снижение спроса, как правило, приводит к уменьшению цен. Это и ждет квадратные метры на первичном рынке, не исключает Аксаков.

Значительный рост цен на недвижимость, который фиксировался в последнее время, как раз и был связан с повышенным спросом со стороны тех, кто брал кредиты по льготным программам, отметил депутат.

"Очевидно, что если спрос уменьшится, то и цена в новостройках, где в основном действовали низкие процентные ставки по льготной ипотеке, уменьшится", - резюмировал он.