Депутат Госдумы не исключил снижения цен на жилье в новостройках

Депутат ГД Аксаков не исключил снижения цен на жилье в новостройках
Стоимость жилья в новостройках может снизиться. Аргументы в пользу такой перспективы привел глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.
В интервью "Парламентской газете" депутат связал это с сокращением субсидирования со стороны государства программы льготной ипотеки. Несмотря на то, что финансирование снизилось незначительно, банки и другие кредитные организации, как ожидается, все же изменят свои условия. То есть возможен рост процентных ставок на кредиты.
Как следствие, спрос на жилье, приобретаемое в кредит, снизится, а как известно, снижение спроса, как правило, приводит к уменьшению цен. Это и ждет квадратные метры на первичном рынке, не исключает Аксаков.
Значительный рост цен на недвижимость, который фиксировался в последнее время, как раз и был связан с повышенным спросом со стороны тех, кто брал кредиты по льготным программам, отметил депутат.
"Очевидно, что если спрос уменьшится, то и цена в новостройках, где в основном действовали низкие процентные ставки по льготной ипотеке, уменьшится", - резюмировал он.
Аксаков отметил, что кабмин и Банк России предостерегали от увлечения льготными программами на данном рынке, ведь они, подстегивая спрос, в конечном счете приводят к завышению цен. Неспроста стоимость на "первичке" существенно отличается от цен на рынке вторичного жилья, на который льготные программы не распространяются.