Российские банки захотели повысить ставки по льготной ипотеке

Ассоциация банков России (АБР) попросила Минстрой получить право поднимать ставки по льготной ипотеке до рыночных — примерно с 2-8% до 14-15%. Об этом сообщают «Известия».

Такое право есть у банков по программе IT-ипотеки. Кредитор может увеличить ставку до рыночного уровня, если заемщик уволился из аккредитованной IT-компании и не устроился на новое рабочее место в течение полугода. АБР хочет распространить такой принцип на все программы с государственной поддержкой.

Банки отмечают, что повышать ставки нужно будет в случае, если государство не станет возмещать кредитору недополученные доходы. В АБР заявили, что это необходимо для сохранения финансовой устойчивости банков.

«Если игроки рынка подпишут договор с клиентом и по любым причинам перестанут получать за него возмещения, отказаться от исполнения своих обязанностей они не смогут», — отметил вице-президент АБР Алексей Войлуков.