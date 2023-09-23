Названа цена самой дешевой съемной квартиры в Москве

Самая доступная съемная квартира в Москве стоит 30 тысяч рублей в месяц - за эти деньги можно снять "однушку" в панельной пятиэтажке в 20 минутах ходьбы от станции метро "Бульвар Рокоссовского". В 32-метровой квартире скромный ремонт, а из бытовой техники есть только холодильник и плита. Вдобавок хозяева хотят видеть лишь одного арендатора, можно с кошкой, но без собаки. Хотите условий получше - готовьтесь платить больше.

Такая ситуация характерна именно для августа и сентября - спрос на съемное жилье в это время резко вырос из-за хлынувших в город абитуриентов и студентов, все доступное жилье быстро разобрали, а цены выросли. В компании "Инком-Недвижимость" говорят, что еще в июле минимальный бюджет аренды начинался с 25 тысяч в месяц, но в августе он вырос до 30 тысяч и пока держится. Причем предложение за эти деньги минимальное - большинство квартир предлагают дороже. Например, "однушка" у метро "Отрадное" со свежим ремонтом, современной мебелью и техникой стоит уже 35 тысяч в месяц. Причем такое предложение наверняка найдет арендаторов в считанные дни.

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Конечно, на онлайн-досках объявлений можно сыскать варианты и со ставкой ниже 30 тысяч в месяц, но чаще всего это специфическое жилье - крохотные студии, совсем плачевное состояние, необходимость добираться до метро на автобусе и т.д. Вот и в "Авито Недвижимости" говорят, что аренда в Москве - самая дорогая в стране, а средние ставки на однокомнатные квартиры составляют сейчас 41 тысячу рублей в месяц.

Кстати, интересная деталь - около четверти людей, сдающих в Москве квартиры, сами же выступают арендаторами. Например, сдают свою "однушку", а снимают "трешку".

"В районе станции метро "Юго-Западная" средняя арендная ставка однокомнатной квартиры составляет 40 тысяч рублей, а аналогичная по классу "трешка" здесь же обойдется в 58 тысяч: налицо существенное увеличение жилой площади за 18 тысяч рублей в месяц", - приводит пример замдиректора управления аренды квартир "Инком-Недвижимости" Оксана Полякова.

Конечно, рынок со столь большими деньгами не обходится без мошенников - доверчивые арендаторы регулярно сталкиваются с обманом. То после подписания договора приезжают в съемное жилье и обнаруживают, что ключи не подходят к замкам, а за хозяев себя выдавали мошенники-арендаторы. То отдают деньги лже-риелторам, которые обещают быстро найти квартиру за скромные деньги, а на деле пропадают или дают контакты случайных людей, которые жилье уже сдали.

Снизить риск обмана помогают простые правила. В частности, нужно всегда внимательно проверять документы тех, с кем вы заключаете сделку. А в договоре аренды необходимо корректно указать все сведения о квартире: кадастровый номер, адрес, площадь, состояние и т.д. В документе должна быть информация о собственнике жилья, порядке оплаты, максимальном количестве проверок со стороны арендодателя и других нюансах.