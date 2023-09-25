В России спрогнозировали резкий рост объема устаревающего жилья

Эксперты Института народного прогнозирования РАН пришли к выводу, что к 2040 году объем «морально устаревающего жилья» в России может резко вырасти и достичь 270 миллионов квадратных метров. Об этом сообщает РБК.

К устаревающему исследователи отнесли жилье, которое не соответствует современным стандартам, но, в отличие от аварийного жилья, еще не подлежит расселению.

По словам исследователей РАН, после 2025 года дома, появившиеся в первый и второй периоды индустриального домостроения, начнут достигать условного срока предельной эксплуатации.

Абсолютный максимум многоквартирного жилья, у которого вышел срок эксплуатации, будет достигнут в 2038-2040 годах, считают эксперты. Речь идет о хрущевках, массово строившихся в 1956-1963 годы, а также о девятиэтажках и 12-этажных домах 1963-1969 годов.

В РАН подчеркнули, что к 2040 году части из этих домов потребуется капитальный ремонт, а еще часть будет необходимо расселить. По прогнозу экспертов, вывести из эксплуатации потребуется 162,8 миллиона из 270 миллионов устаревающего жилья.

Больше всего такого жилья, по оценкам экспертов, будет в Казанской (7,9 процентов от нынешнего жилфонда), Волгоградской (7,6 процента) и Саратовской (6,2 процента) агломерациях. Научный сотрудник РАН Ольга Михеева рассказала, что самая сложная ситуация сложилась в Волгоградской и Саратовской агломерациях, так как там больше всего аварийного жилья.