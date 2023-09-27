Названы районы Новой Москвы с самым доступным по цене жильем

В рейтинге локаций Новой Москвы с минимальной стоимостью новостроек на первом месте оказался район (поселение) Первомайское. Там в начале сентября средняя цена 1 кв. м на первичном рынке в этой локации составила 124,1 тыс. рублей, сообщает «РБК-Недвижимость» со ссылкой на аналитиков компании «Метриум».

На второй строчке расположился Троицк, где средняя стоимость «квадрата» составляет 167,5 тыс. рублей. Третью строчку занял район (поселение) Филимонковское. Там средняя цена 1 кв. м составила 196,4 тыс. рублей.

В первой пятерке также оказались Щербинка, где цена первичного «квадрата» стоит в среднем 218 тыс. рублей, и Рязановское (218,9 тыс. рублей).

По словам управляющего директора компании «Метриум» Руслана Сырцова, лидерство Первомайского обусловлено тем, что поселение расположено в отдалении от МКАД и не связано со Старой Москвой крупными магистралями. Он отметил, что все реализуемые здесь жилые комплексы относятся к экономклассу.