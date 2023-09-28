Россияне начали скупать дома в Подмосковье

Спрос на загородную недвижимость в Московской области по итогам лета 2023 года оказался на 15 процентов выше, чем летом прошлого года, при этом сентябрь по спросу уже превзошел на 17 процентов этот же месяц прошлого года. Об этом компании «Инком-Недвижимость».

© Lenta.ru

Риелторы объясняют высокий спрос на загородное жилье развитием программ с господдержкой и повышением ключевой ставки. Повышение ставки подстегнуло к принятию решения тех, у кого была одобрена ипотека, поскольку россияне поспешили приобрести объекты на прежних кредитных условиях. Как отметила начальник отдела направления «Загородная недвижимость» «Инком-Недвижимости» Татьяна Максимова, ставки по льготной ипотеке пока остаются без изменений, а заемщики имеют больше времени для выбора вариантов.

При этом эксперт прогнозирует, что на фоне роста ставок по ипотеке спрос будет сокращаться. Тогда снизится и цена объектов, но это будет, скорее всего, не резкое, а плановое снижение цен. По прогнозам эксперта, к Новому году на загородном рынке можно ждать сезонного уменьшения цен примерно на пять процентов.

В настоящее время у покупателей в приоритете участки без подряда — они наиболее широко представлены на рынке и наиболее доступны. В секторе загородных домов самый востребованный формат — одноэтажные дома в современном стиле под ключ площадью от 110 до 160 квадратных метров.