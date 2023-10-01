В России резко подорожали готовые квартиры

С начала 2023 года средняя стоимость квадратного метра готовых квартир увеличилась на восемь процентов, при этом рост цен в сентябре оказался самым значительным за прошедшие девять месяцев. О том, что в России резко подорожало вторичное жилье, сообщают «Известия» со ссылкой на данные федеральной компании «Этажи».

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За сентябрь средняя стоимость «квадрата» в части крупных городов выросла более чем на три процента. Заметнее всего среди городов-миллионников «вторичка» подорожала в Красноярске (плюс 3,4 процента), Омске и Челябинске (3,3 процента), а также Перми (3,2 процента). Помимо них, впервую десятку по росту цен вошли Краснодар и Волгоград (3 процента), Казань и Москва (2,8 процента), Екатеринбурге (2,4 процента) и Нижней Новгород (2,1 процента).

По словам директора по продажам «Этажей» Сергея Зайцева, рост цен в сентябре стал максимальным из-за высокого уровня спроса, на фоне которого собственники начали поднимать цены.

«Высокий спрос на вторичное жилье отмечался с начала года, а на фоне снижения доступности ипотечных кредитов из-за роста ключевой ставки с июля текущего года он был просто рекордным», — заявил эксперт.

Кроме того, изменилась структура предложения — наиболее доступные по цене объекты раскупили в первую очередь, что сказалась на росте средней стоимости «квадрата». В то же время собственники стали чаще предлагать скидки реальным покупателям, опасаясь снижения спроса после роста ипотечных ставок.

«Средний уровень торга при продаже вторичного жилья вырос за прошедший месяц вырос с 4,2 до 4,8 процента», — отметил Зайцев.