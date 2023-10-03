Эксперты рассказали, стоит ли ждать скидок на вторичное жилье

Опрошенные ТАСС эксперты считают, что в октябре-декабре 2023 года на вторичном рынке жилья в РФ начнется стагнация и квартиры можно будет купить со скидкой. Однако участники рынка не ожидают большого снижения цен, пишут «Известия».

Эксперт «ИВА Партнерс» Артем Шахурин заявил, что большинство продавцов вторички готовы ждать долго и не спешат делать скидки.

Заместитель директора Банковского института развития Юлия Макаренко считает, что цены могут ненадолго снизиться, но в долгосрочной перспективе недвижимость будет дорожать. Макаренко напомнила, что Центробанк не исключил дальнейшего повышения ключевой ставки до конца года, а высокая ставка означает более дорогие кредиты для бизнеса - к примеру, для застройщиков.

«Рост цен на первичное жилье всегда неизбежно тянет за собой увеличение стоимости квадрата вторичного жилья», - подчеркнула эксперт.

Доктор экономических наук, преподаватель РАНХиГС Елена Иванкина считает, что российский рынок вторичного жилья, наоборот, находится на подъеме. По ее словам, в последние три месяца цены вторичных квартир росли примерно на один процент в месяц.

По мнению Иванкиной, повышенный спрос на первичном и вторичном рынках недвижимости сохранится в течение двух-трех месяцев, а затем начнется продолжительный спад.

«Рынок недвижимости будет затухать, цены могут снизиться», - заявила она.

Эксперт НИУ ВШЭ Татьяна Школьная добавила, что рынок жилья в Москве остается самым стабильным с точки зрения ценовых колебаний, на втором месте по стабильности - подмосковный рынок.

Федеральный портал «Мир квартир» ранее подсчитал, что за последние три месяца - с июля по сентябрь - цены на вторичную недвижимость в России выросли на 2,2 процента, в среднем до 103 055 рублей за «квадрат». Рост с начала года составил 7,3 процента.