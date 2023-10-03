Риелтор сообщил, что не стоит ждать снижения цен на вторичное жилье

В СМИ появились сообщения о снижении цен на вторичную недвижимость в России до конца 2023 года. Однако ждать этого не стоит, считает член Российской гильдии риелторов Константин Барсуков.

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По словам эксперта, скорее всего, цены останутся на том же уровне, что и сейчас, снижаться они точно не будут. Барсуков уточнил, что не видит ни одного фактора, который бы мог привести в этом году к падению цены. То снижение спроса, которое наблюдается на рынке сейчас происходит на фоне серьезного дефицита предложения.

— Сейчас люди, которые покупают, находятся в ситуации: «Хочу купить, есть возможность, но купить нечего». О каком падении цены может идти речь? — отметил эксперт в комментарии «360».

Чтобы рынок насытился предложением, ключевая ставка должна находиться на том же уровне примерно два-три месяца, добавил Барсуков.

Эксперт уточнил, что примерно 80 процентов продавцов вторичной недвижимости не будут снижать цену. Сподвигнуть на это может лишь срочная продажа, но сейчас у большинства людей такой необходимости нет.