Эксперт: ипотечная ситуация грозит США рядом проблем

Рекордный рост ипотечных ставок и цен на жилье в США может привести к ослаблению экономики страны и снижению качества части кредитного портфеля, однако о повторении кризиса 2007-2008 годов говорить пока рано, так как сейчас американские регуляторы и банки лучше подготовлены, прокомментировала РИА Новости начальник отдела аналитики и продвижения "БКС Мир инвестиций" Оксана Холоденко.

Ранее РИА Новости подсчитало, что размер портфеля ипотечных кредитов в США достиг максимального значения за всю историю наблюдений - 12,9 триллиона долларов. При этом выдачи кредитов под залог недвижимости во втором квартале сократились почти втрое в годовом выражении, что произошло на фоне рекордного роста процентных ставок и цен на жилье.

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"Возможно ослабление экономики и рынка труда, в частности. Это может привести к снижению качества части кредитного портфеля и оказать негативное влияние на потребительскую активность. О ситуации 2007 года пока говорить рано, после ипотечного кризиса в 2008 году регуляторы США и руководство американских банков лучше подготовлены к явлениям подобного рода", - сказала Холоденко, комментируя ситуацию на ипотечном рынке в США.



"Цены (на жилье - ред.) растут из-за низких запасов недвижимости. Долгосрочный фактор - демографический. Речь идет о притоке средств молодых американцев", - добавила она.

Холоденко отметила, что тот же рост ставок по 30-летней ипотеке в США, достигший максимума c 2000 года - "это реакция на увеличение ключевой ставки ФРС". Она полагает, что в среднесрочной перспективе "возможны еще один-два этапа увеличения" учетной ставки Федрезерва.

"В целом, стоит ожидать разворота цикла по ставке и начала ее снижения в 2024 году", - считает эксперт.