Россиянам пообещали улучшение жилищных условий через 10 лет

Обеспеченность россиян жильем в перспективе 10 лет может вырасти на 43 процента — с 28 до 40 квадратных метров на человека. Таким мнением в ходе международного строительного форума и выставки 100+ TechnoBuild поделился заместитель генерального директора ДОМ.РФ Алексей Ниденс, передает ТАСС.

Это произойдет за счет развития индивидуального строительства (ИЖС) в стране. Он отметил, что за восемь месяцев 2023 года на строительство индивидуальных жилых домов в России было выдано 60 тысяч кредитов на 255 миллиардов рублей — практически в два раза больше, чем за весь 2022 год.

Ниденс заявил, что на развитие ИЖС должны распространяться меры проектного финансирования через эскроу-счета. Это уже совершило большой прорыв в строительстве многоквартирного жилья, указал он. Эксперт также уверен, что обеспеченность жильем будет увеличиваться за счет развития арендного рынка и цифровизации отрасли.