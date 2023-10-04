В России вырастет обеспеченность жильем

На 43% через 10 лет может вырасти обеспеченность россиян жильем. Об этом заявил заместитель генерального директора ДОМ.РФ Алексей Ниденс. По его словам, этот показатель может достичь 40 квадратных метров на человека за счет развития индивидуального строительства. А чтобы поддержать его развитие, на этот сегмент должны распространяться меры проектного финансирования через эскроу-счета. Кроме того, по мнению Ниденса обеспеченность жильем будет увеличиваться за счет развития рынка арендного жилья и цифровизации сервисов государства и застройщиков.