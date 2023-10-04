В России предложили создать новый вид льготной ипотеки

В России нужно создать новый вид льготной ипотеки, который объединит все форматы частного домостроения. С таким предложением выступил институт развития ДОМ.РФ, пишет «Российская газета».

«Мы считаем эффективным разработку и запуск единой льготной ипотеки на ИЖС, которая объединит все форматы частного домостроения: индустриальный — строительство организованных поселков, профессиональный, когда граждане привлекают аккредитованных подрядчиков, а также самостоятельный — так называемый хозспособ», — заявил заместитель гендиректора ДОМ.РФ Алексей Ниденс.

Замглавы госкомпании считает, что в рамках новой программы можно сохранить существующие условия субсидирования ипотеки на индивидуальное жилищное строительство (ИЖС) со ставкой восемь процентов годовых.