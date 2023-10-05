В Госдуме отклонили законопроект против «резинового жилья»

Правовое управление Госдумы вынесло отрицательное заключение на инициативу заксобрания Калужской области об установлении учетной нормы для регистрации иностранцев в жилых помещениях. Законопроект повторил судьбу предыдущих инициатив, направленных против «резинового жилья» для мигрантов, пишет «Коммерсантъ».

Инициатива была внесена на рассмотрение в Госдуму в июле 2023 года и задумывалась как мера борьбы с незаконной миграцией. Законопроект, если бы его одобрили, внес бы поправки в федеральный закон «О миграционном учете иностранных граждан и лиц без гражданства в РФ». Иностранных граждан предложено было регистрировать только в соответствии с учетной нормой жилплощади на одного человека. Согласно Жилищному кодексу, она равняется 33 квадратным метрам для одного проживающего, 42 квадратным метрам на семью из двух человек, а на семью из трех и более человек — 18 квадратных метров каждому. По мнению калужских депутатов, эта норма разработана с целью соблюдения санитарно-эпидемиологических норм и законных прав граждан.

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Однако в Госдуме, рассмотрев проект, заявили, что в действительности он противоречит Жилищному кодексу и даже Конституции. Там пояснили, что данная норма «метража» — это критерий для принятия граждан на учет в качестве нуждающихся в жилье. По словам главы думского комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонида Калашникова, собственник жилья вне зависимости от гражданства имеет право прописывать в свою квартиру мужа, жену, детей и родителей. Если квартира сдается в аренду, то ее съемщик с согласия владельца имеет такое же право прописать туда своих родственников.

Решением законодательного органа остался недоволен член Совета по правам человека (СПЧ) при президенте России Кирилл Кабанов. Он утверждает, что принятию инициативы калужских депутатов в очередной раз помешали миграционные лоббисты. Законопроект будет дорабатываться и вноситься повторно, уверяет Кабанов, ведь он крайне необходим на фоне роста «радикализации и шариатизации» мигрантов.

«Я говорил и буду говорить, что есть люди, которые хотят увеличить число иностранцев в России для дальнейшей дестабилизации ситуации. В течение ближайших пяти лет эта угроза станет более чем реальной», — отметил член СПЧ.