Риелторы призвали запрещать застройщикам уменьшать площадь квартир

Член Российской гильдии риелторов Константин Барсуков заявил НСН, что застройщики уменьшают размеры квартир, чтобы скрыть рост цен. При этом такая проблема характерна именно для Москвы. Застройщики будут и дальше уменьшать размер квартир, чтобы скрыть рост цен, заявил член Российской гильдии риелторов, эксперт рынка недвижимости Константин Барсуков в беседе с НСН. Он призвал ограничивать такое поведение на рынке.

В крупных городах России средняя площадь квартир в новостройках за последние пять лет упала почти на 25%. Это происходит из-за роста цен на недвижимость, заявил первый вице-президент девелопера GloraX Александр Андрианов, передают «Известия». Барсуков подтвердил такую тенденцию.

«В бизнес-классе по площадям стараются делать квартиры большие, так как у людей деньги есть. Если мы говорим про массовый сегмент, то есть, эконом и чуть выше, там снижение площадей. В Москве больше 50% приходится на массовый сегмент. Уменьшение площадей – это некая особенность крупных городов, Москвы. В других регионах застройщики стараются строить нормальные квартиры», - отметил он.

В связи с этим Барсуков призвал государство ограничивать застройщиков, потому что сами они не откажутся от идеи уменьшать квартиры.

«Понятно, что застройщики таким образом пытаются скрыть рост цены, уменьшая площадь. Я считаю, что застройщиков надо ограничивать в этом. Если им волю дать, они будут и дальше стремиться уменьшать площади, чтобы лучше продавать квартиры», - подытожил он.