Россияне в октябре массово скупают вторичное жилье

За первые дни октября спрос россиян на вторичные квартиры вырос на 15%. Такую статистику газете «Известия» предоставил директор компании федеральной риелторской компании «Этажи» Ильдар Хусаинов. По сравнению с июнем показатель подскочил на 46,8%.

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Эксперт пояснил, что многие заемщики успели одобрить ипотеку по действовавшим тогда ставкам, а сейчас стараются подобрать квартиру, чтобы подписать кредитный договор по ранее одобренным условиям. После повышения ключевой ставки Центробанка РФ трижды — на 100, 350 и 100 базисных пунктов 21 июля, 15 августа и 15 сентября соответственно — банки начали увеличивать ставки по ипотеке, что заставляет россиян ускоряться с выбором. Хусаинов отметил, что сейчас граждане скупают даже те объекты, которые долго стояли в экспозиции из-за непривлекательности.

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Сейчас на вторичном рынке средний уровень ипотечных ставок (без учета льготных госпрограмм) достигает уже 14–16% годовых, оценила руководитель отдела ипотечного кредитования ГК «Гранель» Татьяна Боева. Кроме того, выросли ставки аренды — за сентябрь они прибавили 3–4%, рассказал Хусаинов. Некоторые клиенты совершают панические покупки в ожиданиях еще большего роста ипотечных ставок, добавила руководитель департамента городской недвижимости «НДВ Супермаркет Недвижимости» Елена Мищенко. На первичном рынке недвижимости тоже наблюдается ажиотаж, сказали эксперты.

Сейчас средняя стоимость квадратного метра на вторичном рынке в Москве составляет 494,3 тыс. рублей, уточнила директор офиса продаж вторичной недвижимости Est-a-Tet Юлия Дымова. Это на 9% больше показателя начала третьего квартала и на 8,6% — цены в аналогичном периоде прошлого года. Цены выросли из-за дефицита предложения на рынке.

Однако, по мнению опрошенных газетой экспертов, ажиотаж скоро спадет. Спрос россиян будут охлаждать повышенные ипотечные ставки. Это стабилизирует цены на недвижимость, заключили эксперты.