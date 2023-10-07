Названа цена выставленной на продажу квартиры Зеленских в Крыму

Национализированную квартиру Зеленских, которая находится в поселке Ливадия в городе Ялта, выставили на продажу за 24,6 млн рублей. Данные о квартире Зеленского в Крыму опубликованы в системе ГИС «Торги», передает ТАСС.

Квартира Елены и Владимира Зеленских находится в ялтинском поселке Ливадия, ее площадь составляет 119,5 кв метров. Шаг аукциона определен в 1,23 млн рублей, заявки на участие принимаются до 26 октября.

Торги назначены на 30 октября. Участники аукциона должны внести задаток в размере 50 процентов от начальной цены.

Ранее глава парламента региона Владимир Константинов заявлял, что рыночная стоимость квартиры Зеленских составляет примерно 23,9 миллиона рублей. По его словам, вырученные с продажи жилья средства будут направлены на помощь бойцам, которые находятся в зоне СВО.