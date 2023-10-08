Россияне стали чаще продавать квартиры с дешевой ипотекой
В России растет количество покупок квартир вместе с низкой ставкой по ипотечному кредиту. Ипотеку переуступают при продаже недвижимости новому владельцу.
«Весной 2022 года мы предлагали проработать на федеральном уровне механизм переуступки ипотеки, чтобы при покупке вторичного жилья в условиях высоких действующих ставок, покупатели могли не только приобрести квартиру, но и оформить на себя ипотеку продавца с действующими условиями кредитования», - цитируют слова замруководителя ипотечного департамента федеральной компании «Этажи» Татьяны Решетниковой «Известия».
По данным спикера, сейчас покупка таких квартир с низкой процентной ставкой и большой долей невыплаченного долга становится привлекательным предложением. Более того, часть инвесторов планируют продавать такую недвижимость именно по этой схеме.
Ранее россиянам посоветовали успевать брать ипотеку до 1 октября, так как после рисковые кредиты по договорам долевого участия станут невыгодными. При сохранении высокой ключевой ставки Центробанка (сейчас она составляет 13% годовых) ипотека станет для многих россиян недоступной, рассказал URA.RU ипотечный брокер, эксперт по недвижимости Дмитрий Ракута.