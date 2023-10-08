Россияне стали чаще продавать квартиры с дешевой ипотекой

«Весной 2022 года мы предлагали проработать на федеральном уровне механизм переуступки ипотеки, чтобы при покупке вторичного жилья в условиях высоких действующих ставок, покупатели могли не только приобрести квартиру, но и оформить на себя ипотеку продавца с действующими условиями кредитования», - цитируют слова замруководителя ипотечного департамента федеральной компании «Этажи» Татьяны Решетниковой «Известия».