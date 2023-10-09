Силуанов заявил, что Минфин выступает за предсказуемый курс рубля

При этом Силуанов отметил, что курс рубля в проекте бюджета РФ на 2024-2026 годы предусмотрен на уровне от 90 до 92 рублей за доллар, но он может меняться в зависимости от внешних факторов. "Курс плавающий, да, и это одно из базовых условий нашей денежно-кредитной политики и курсовой политики. Я могу сказать, что мы на следующую трехлетку заложили курс в прогнозе - это около 90 рублей за $1, 90-91-92 в таких параметрах на трехлетку. Поэтому это те наши макроэкономические предположения, которыми мы руководствовались при формировании прогноза и бюджета на предстоящую трехлетку. Но факторы, влияющие на курс, внешние, могут быть разные, и, соответственно, как в одну, так и в другую сторону курс может меняться и отличаться от наших прогнозов", - заявил глава Минфина.