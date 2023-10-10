Россиянам сохранят ипотечное жилье при банкротстве

Ипотечное жилье должника не заберут при банкротстве
Единственное ипотечное жилье россиянина сохранят за ним даже при банкротстве гражданина. Законопроект об этом Госдума приняла в первом чтении.
Один из авторов, зампред Комитета Госдумы по туризму и развитию туристической инфраструктуры Наталья Костенко отметила, что, как правило, такое жилье в ходе процедуры банкротства продается с торгов за "три копейки". Таким образом, полученной суммы может не хватить даже для погашения кредита, который человек брал у банка, предоставившего ипотеку.
Когда закон заработает, указанное жилье не будет выставлено на торги, а для должника будет согласован график выплат по ипотеке. Документ в том числе распространяется и на военную ипотеку.
В рамках второго чтения из-под действия законопроекта планируется вывести роскошное жилье.
Председатель комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов, говоря об актуальности такого закона, отметил, что число граждан-банкротов растет (249,9 тыс. человек с начала 2023 года, что на 28,8% больше, чем в прошлом году).