Россиянам сохранят ипотечное жилье при банкротстве

Единственное ипотечное жилье россиянина сохранят за ним даже при банкротстве гражданина. Законопроект об этом Госдума приняла в первом чтении.

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Один из авторов, зампред Комитета Госдумы по туризму и развитию туристической инфраструктуры Наталья Костенко отметила, что, как правило, такое жилье в ходе процедуры банкротства продается с торгов за "три копейки". Таким образом, полученной суммы может не хватить даже для погашения кредита, который человек брал у банка, предоставившего ипотеку.

Когда закон заработает, указанное жилье не будет выставлено на торги, а для должника будет согласован график выплат по ипотеке. Документ в том числе распространяется и на военную ипотеку.

В рамках второго чтения из-под действия законопроекта планируется вывести роскошное жилье.