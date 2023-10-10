Пара продала квартиру «Леону и Матильде» с помощью сервиса «Домклик»

Продажа квартиры или дачи — ответственный шаг, на который многим приходится идти в силу разных жизненных обстоятельств. Продавцы недвижимости не просто хотят быстро, выгодно и без сложностей продать свой объект, но и быть уверенными, что сделали правильный выбор и нашли своего идеального покупателя. В этих роликах мы старались понятно и интересно рассказать про наши преимущества и прежде всего подчеркнуть тот факт, что сервис Домклик закрывает любые потребности клиента — от продажи до покупки жилья — с максимальной пользой для каждой стороны сделки.