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Молодая пара продала квартиру «Леону и Матильде» с помощью сервиса «Домклик»

Многие не по наслышке знают, как порой тяжело найти подходящего покупателя при продаже квартиры. Именно на такую аудитории сервис «Домклик» и агентство «СберМаркетинг» запустили рекламную кампанию из OLV-роликов. Герои видео легким движением «свайпа» находят идеальных клиентов с помощью «портала недвижимости». Так, бабушка выбрала парня с собакой, а молодая пара — «Леона с Матильдой».

Пара продала квартиру «Леону и Матильде» с помощью сервиса «Домклик»
© кадр из видео

Антон Косивцев, руководитель направления развития продукта «Домклик»:

Продажа квартиры или дачи — ответственный шаг, на который многим приходится идти в силу разных жизненных обстоятельств. Продавцы недвижимости не просто хотят быстро, выгодно и без сложностей продать свой объект, но и быть уверенными, что сделали правильный выбор и нашли своего идеального покупателя. В этих роликах мы старались понятно и интересно рассказать про наши преимущества и прежде всего подчеркнуть тот факт, что сервис Домклик закрывает любые потребности клиента — от продажи до покупки жилья — с максимальной пользой для каждой стороны сделки.

Дмитрий Моисеев, креативный директор «СберМаркетинга»:

Когда мы собираемся продавать квартиру, то волнуемся по самым разным поводам. Вдруг недвижимость будет продаваться долго? Найдётся ли тот покупатель, которому понравится наше жилье со всеми его особенностями? К счастью, когда ты выкладываешь объявление на такую популярную площадку, как Домклик, проблем с поиском покупателей не будет. Скорее появится приятная проблема — выбрать лучшего покупателя из всех возможных.

Состав творческой группы

Домклик (клиент)

Руководитель направления развития продукта Домклика: Антон Косивцев

Бренд-менеджер: Дарья Ефимова

СберМаркетинг (агентство)

Креативный директор: Дмитрий Моисеев

Руководитель творческой группы: Антон Сенаторов

Ведущий креатор: Валерия Бонакер

Арт-директор: Варвара Добророльская

Руководитель съемочного отдела: Наталья Медведко

Постпродакшен-продюсер: Яна Белова

Супервайзер по компьютерной графике: Руслан Шарафутдинов

Руководитель направления: Анна Богданова

Ведущий аккаунт-менеджер: Валерия Лукичева