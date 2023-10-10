Молодая пара продала квартиру «Леону и Матильде» с помощью сервиса «Домклик»
Многие не по наслышке знают, как порой тяжело найти подходящего покупателя при продаже квартиры. Именно на такую аудитории сервис «Домклик» и агентство «СберМаркетинг» запустили рекламную кампанию из OLV-роликов. Герои видео легким движением «свайпа» находят идеальных клиентов с помощью «портала недвижимости». Так, бабушка выбрала парня с собакой, а молодая пара — «Леона с Матильдой».
Антон Косивцев, руководитель направления развития продукта «Домклик»:
Продажа квартиры или дачи — ответственный шаг, на который многим приходится идти в силу разных жизненных обстоятельств. Продавцы недвижимости не просто хотят быстро, выгодно и без сложностей продать свой объект, но и быть уверенными, что сделали правильный выбор и нашли своего идеального покупателя. В этих роликах мы старались понятно и интересно рассказать про наши преимущества и прежде всего подчеркнуть тот факт, что сервис Домклик закрывает любые потребности клиента — от продажи до покупки жилья — с максимальной пользой для каждой стороны сделки.
Дмитрий Моисеев, креативный директор «СберМаркетинга»:
Когда мы собираемся продавать квартиру, то волнуемся по самым разным поводам. Вдруг недвижимость будет продаваться долго? Найдётся ли тот покупатель, которому понравится наше жилье со всеми его особенностями? К счастью, когда ты выкладываешь объявление на такую популярную площадку, как Домклик, проблем с поиском покупателей не будет. Скорее появится приятная проблема — выбрать лучшего покупателя из всех возможных.
Состав творческой группы
Домклик (клиент)
Руководитель направления развития продукта Домклика: Антон Косивцев
Бренд-менеджер: Дарья Ефимова
СберМаркетинг (агентство)
Креативный директор: Дмитрий Моисеев
Руководитель творческой группы: Антон Сенаторов
Ведущий креатор: Валерия Бонакер
Арт-директор: Варвара Добророльская
Руководитель съемочного отдела: Наталья Медведко
Постпродакшен-продюсер: Яна Белова
Супервайзер по компьютерной графике: Руслан Шарафутдинов
Руководитель направления: Анна Богданова
Ведущий аккаунт-менеджер: Валерия Лукичева