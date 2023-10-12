В ЦБ считают, что говорить о пузыре на рынке ипотеки преждевременно

Сейчас преждевременно говорить об ипотечном пузыре, но ряд дисбалансов на рынке ипотеки есть. Об этом рассказала директор департамента финансовой стабильности Центрального Банка Елизавета Данилова на пленарном заседании в Государственной Думе 12 октября. Сегодня Госдума рассматривает вопросы назначения новых и продления полномочий действующих членов Совета директоров регулятора.

Заместитель председателя Комитета Государственной Думы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Олег Леонов поинтересовался у кандидата в члены Совета директоров Банка России Даниловой, видит ли она признаки ипотечного кризиса в России.

«Сейчас в России отмечается рекордный рост количества ипотечных кредитов, стабильно высокие цены на новостройки, большой объем непроданного жилья. Все это заставляет многих граждан опасаться надувания ипотечного пузыря», — сказал депутат.

Данилова ответила, что в ЦБ тоже озабочены ситуацией на ипотечном рынке.

«В настоящее время преждевременно говорить о признаках пузыря, но, тем не менее, наблюдается ряд дисбалансов. Во-первых — это дифференциал цен между первичным и вторичным рынком недвижимости, который в среднем составляет 40 процентов, но действительно в некоторых регионах доходит до 60 процентов», — отметила представитель ЦБ.

Это произошло из-за высокого роста цен на первичном рынке, пояснила она.

Второй дисбаланс, по ее словам, это ухудшение стандартов кредитования.

«Мы видим, что в ипотеке доля кредитов с ПДН (предельной долговой нагрузкой — Прим. ред.) 80+ у нас превышает 40 процентов, и эта доля возросла за последние два года в два раза», — добавила Данилова.