Аренда жилья на новогодние праздники резко подорожала

Аренда жилья на новогодние праздники по сравнению с прошлым годом подорожала на 15-20%, в среднем до 6 тысяч рублей за сутки в крупных городах. Чаще всего туристы бронируют квартиры на четыре дня.
Самые популярные направления — Санкт-Петербург, Москва, Казань, Сочи и Калининград. Почему так заметно повысились цены, объяснил эксперт рынка аренды, риелтор Александр Харыбин:
Александр Харыбин эксперт рынка аренды, риелтор «Когда началась СВО, многие люди снимали квартиры с продажи, выставляли в аренду, боясь их продавать, потому что непонятно было, что будет с национальной валютой, что потом делать с деньгами. Сейчас все немножко успокоилось, недвижимость подорожала, все, кто хотел продавать, снова убрали квартиры из аренды длительной и короткой и начали их активно продавать, и продали. Рынок теперь должен пройти стадию наполнения объектами, новые покупатели будут доделывать ремонты, обставлять их и выводить в аренду, это займет от полугода до года. Поэтому из-за дефицита предложения дорожает и длительная аренда в моменте, и короткая. Цены выросли на 20-30% на хорошие лоты, потому что новых квартир с новым ремонтом меньше, чем старых. Сейчас люди из-за того, что не могут найти себе квартиры длительно, вынуждены снимать квартиры посуточно, на праздники тоже будет дефицит, многие не могут выехать из страны, поскольку российская валюта ослабела, полететь за границу или купить себе путевки стало достаточно дорого, они спокойно арендуют квартиры посуточно — Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Сочи, внутренний туризм растет, развивается, жилой фонд за ним не поспевает».
Еще больше цены на аренду повысились в сегменте дорогого жилья. Цены начали заметно повышаться еще летом. Сейчас они на четверть выше, чем в прошлом году, как на долгосрочную, так и на краткосрочную аренду жилья, говорит CEO и управляющий партнер компании Intermark Real Estate Дмитрий Халин:
— Предложение в сегменте сезонной новогодней аренды очень узкое, если говорить об элитных объектах, немногие собственники готовы на неделю-две, рождественские и новогодние праздники предоставлять свои объекты, поэтому при дефиците предложения и большом спросе ставки на подобную аренду растут опережающими темпами.
— По направлениям это крупные города?
— Если говорим об элитной недвижимости, это Москва и Санкт-Петербург, Сочи, есть новые центры притяжения типа Плеса, где очень популярно проводить стало праздничные дни, таких локальных центров тоже коснется повышение.
Бронировать жилье на новогодние праздники россияне начали еще летом. Сейчас начинается активная фаза бронирований. Риелторы говорят, что через месяц свободных предложений, скорее всего, уже не останется.