Аренда жилья на новогодние праздники резко подорожала

Александр Харыбин эксперт рынка аренды, риелтор «Когда началась СВО, многие люди снимали квартиры с продажи, выставляли в аренду, боясь их продавать, потому что непонятно было, что будет с национальной валютой, что потом делать с деньгами. Сейчас все немножко успокоилось, недвижимость подорожала, все, кто хотел продавать, снова убрали квартиры из аренды длительной и короткой и начали их активно продавать, и продали. Рынок теперь должен пройти стадию наполнения объектами, новые покупатели будут доделывать ремонты, обставлять их и выводить в аренду, это займет от полугода до года. Поэтому из-за дефицита предложения дорожает и длительная аренда в моменте, и короткая. Цены выросли на 20-30% на хорошие лоты, потому что новых квартир с новым ремонтом меньше, чем старых. Сейчас люди из-за того, что не могут найти себе квартиры длительно, вынуждены снимать квартиры посуточно, на праздники тоже будет дефицит, многие не могут выехать из страны, поскольку российская валюта ослабела, полететь за границу или купить себе путевки стало достаточно дорого, они спокойно арендуют квартиры посуточно — Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Сочи, внутренний туризм растет, развивается, жилой фонд за ним не поспевает».