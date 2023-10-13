В Москве подорожали апартаменты

За месяц средняя стоимость квадратного метра апартаментов в новостройках Москвы показала рост до 12%, до 410,7 тыс. рублей. Об этом со ссылкой на аналитику компании «Бон Тон» пишут «Известия».

Больше всего подорожали апартаменты в САО – на 12%, в ВАО стоимость «квадрата» выросла на 5,9%, до 346,5 тыс. рублей, а в СЗАО – на 3,9%, до 341,8 тыс. рублей. При этом проще всего апартаменты купить в ЗелАО, в котором средняя стоимость метра составила 186,4 тыс. рублей (рост на 0,4% за месяц).

Дороже всего такой вид жилья обойдется покупателям в ЦАО, где стоимость при этом снизилась на 1,6%, до 797,6 тыс. рублей. А общая средняя стоимость апартаментов в сентябре составила 22,2 млн рублей, пояснили аналитики.

Эксперты связали рост цен на апартаменты со стадией строительной готовности в большинстве комплексах.

«В этом САО большая часть проектов относится к бизнес-классу, которые реализуются на заключительной стадии строительной готовности. А в ВАО в большем количестве представлены проекты массового сегмента, вышедшие на заключительную фазу строительной готовности», - пояснила генеральный директор «Бон Тон» Валерия Цветкова.

Ранее эксперты заявили, что в октябре - декабре 2023 года на вторичном рынке жилья в РФ может начаться стагнация и квартиры будут продаваться со скидкой. Однако участники рынка не ожидают большого снижения цен, так как большинство продавцов вторички готовы ждать долго и не спешат снижать цены.