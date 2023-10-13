Россиянам назвали способы выкупить арендованную квартиру

«Может быть, со временем вы сможете выкупить у него арендуемое помещение. Обсудите этот вопрос заранее или попозже. С учетом положительного ответа зафиксируйте это в договоре и рассчитайте арендные платежи. Теперь, внося ежемесячно нужную сумму, вы понимаете, что приближаете момент получения квартиры в собственность», — рассказала специалист.