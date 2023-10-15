В России недвижимость начала дорожать медленнее

Рост цен на новостройки в России замедляется на фоне снижения активности покупателей, что в дальнейшем может привести к накоплению предложения и сдерживанию стоимости квадратного метра. Об этом сообщает «Коммерсантъ»

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По данным аналитиков, опрощенных изданием, в октябре средняя цена «первички» в крупных городах выросла на 2,4% после 3,6% месяцем ранее. Это связано с тем, что в первую очередь раскупались более доступные лоты. Кроме того, застройщики закладывают в цену риски инфляции.