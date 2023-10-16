Маткапитал на первого ребенка в 2025 году может достигнуть 659 тыс. рублей

МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Размер материнского капитала на первого ребенка в 2025 году может составить 659,361 тыс. рублей, при рождении второго - 871,321 тыс. рублей. В 2026 году сумма на первого ребенка достигнет 685,735 тыс. рублей, на второго - 906,174 тыс. рублей, говорится в заключении Счетной палаты на проект федерального закона "О бюджете Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов".

"Указом №474 одним из целевых показателей установлено обеспечение устойчивого роста численности населения. Фонд содействует достижению указанной цели путем осуществления государственной поддержки семей с детьми в виде материнского семейного капитала и государственных пособий, и иных выплат семьям с детьми. Размер МСК определен исходя из индекса роста потребительских цен за предыдущий год в 2024 году на 7,5%, в 2025 году - 4,5%, в 2026 году - 4%", - говорится в документе.