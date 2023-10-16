Средства на погашение военной ипотеки предлагают перечислять сразу в банки

Необходимо установить, что «Росвоенипотека» будет напрямую перечислять средства на погашение военной ипотеки в банки. Об этом в своем аккаунте в соцсетях 16 октября написала первый зампред Комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова.

Парламентарий рассказала, что в ходе работы в рабочей группе по вопросам спецоперации стало известно о случаях выселения родственников погибших военнослужащих из жилья, приобретенного в рамках военной ипотеки.

По закону в случае гибели военнослужащего во время СВО его обязательства по кредиту прекращаются, за исключением обязательств по военной ипотеке, которые должна погасить «Росвоенипотека». Средства начисляют на именной накопительный счет военнослужащего, которым в случае его смерти могут воспользоваться родственники.

Как отметила Лантратова, зачастую родственники не в курсе, что эти деньги необходимо направлять на погашение ипотеки, и тратят их на другие цели, а потом остаются без жилья. В связи с этим предлагается установить, что уполномоченный орган должен переводить средства сразу в банк.