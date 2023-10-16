Средства на погашение военной ипотеки предлагают перечислять сразу в банки
Необходимо установить, что «Росвоенипотека» будет напрямую перечислять средства на погашение военной ипотеки в банки. Об этом в своем аккаунте в соцсетях 16 октября написала первый зампред Комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова.
Парламентарий рассказала, что в ходе работы в рабочей группе по вопросам спецоперации стало известно о случаях выселения родственников погибших военнослужащих из жилья, приобретенного в рамках военной ипотеки.
По закону в случае гибели военнослужащего во время СВО его обязательства по кредиту прекращаются, за исключением обязательств по военной ипотеке, которые должна погасить «Росвоенипотека». Средства начисляют на именной накопительный счет военнослужащего, которым в случае его смерти могут воспользоваться родственники.
Как отметила Лантратова, зачастую родственники не в курсе, что эти деньги необходимо направлять на погашение ипотеки, и тратят их на другие цели, а потом остаются без жилья. В связи с этим предлагается установить, что уполномоченный орган должен переводить средства сразу в банк.
Как сообщала «Парламентская газета», первый заместитель председателя Комитета Госдумы по аграрным вопросам Олег Нилов ранее заявил, что участникам спецоперации, особенно инвалидам, для их социальной реабилитации необходимо выделять гектары земли во многих регионах страны по «дальневосточной схеме».