Стал известен новый хозяин бывшей виллы Олега Тинькова

Новым хозяином ООО «Ла дача Астрахань», на балансе которого находится построенная бывшим владельцем банка «Тинькофф» Олегом Тиньковым вилла «Волга дача» в населенном пункте Вышка Астраханской области, стало ООО «Птицефабрика «Акашевская». Об этом сообщает «Коммерсантъ», ссылаясь на данные Kartoteka.ru.

Уточняется, что птицефабрикой владеет Мария Лисицина, которая, как считается на рынке, является представителем интересов семьи бывшего губернатора Краснодарского края и экс-министра сельского хозяйства Александра Ткачева. В 2000–2010 годах Лисицина занимала различные должности в администрации региона, в 2011–2012 годах входила в совет директоров АО «Сочи-Парк» — компании, которая контролируется семьей Ткачева.