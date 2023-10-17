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"Коммерсант": владельцем виллы Тинькова стала птицефабрика экс-министра Ткачева

Новым хозяином ООО «Ла дача Астрахань», на балансе которого находится построенная бывшим владельцем банка «Тинькофф» Олегом Тиньковым вилла «Волга дача» в населенном пункте Вышка Астраханской области, стало ООО «Птицефабрика «Акашевская». Об этом сообщает «Коммерсантъ», ссылаясь на данные Kartoteka.ru.

Стал известен новый хозяин бывшей виллы Олега Тинькова
© РИА Новости

Уточняется, что птицефабрикой владеет Мария Лисицина, которая, как считается на рынке, является представителем интересов семьи бывшего губернатора Краснодарского края и экс-министра сельского хозяйства Александра Ткачева. В 2000–2010 годах Лисицина занимала различные должности в администрации региона, в 2011–2012 годах входила в совет директоров АО «Сочи-Парк» — компании, которая контролируется семьей Ткачева.

11 октября сообщалось, что предприниматель Олег Дерипаска отсудил у бизнесмена Олега Тинькова 20 млн рублей компенсации за спорный пост в социальных сетях.

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