Минстрой раскрыл будущий статус апартаментов

Понятие апартаментов может появиться в российском законодательстве, но к жилью их точно не приравняют, сообщил замглавы Минстроя РФ Никита Стасишин, чьи слова приводит РИА Недвижимость. Он подчеркнул, что в ведомстве работают над тем, чтобы дать грамотное определение этому виду недвижимости.

Сейчас все работают над тем, чтобы все-таки правильно описать этот вид нежилых помещений, в котором по факту проживают люди. Никто никогда не говорил, что апартаменты будут приравнены к жилью, такого быть не может, — отметил он.

Ранее сообщалось, что в России начали оформлять временную регистрацию в апартаментах. Первые документы о временной регистрации уже получили резиденты квартала MainStreet на западе Москвы. Это первый на рынке случай, когда девелопер совместно с управляющей компанией предоставляет возможность покупателям апартаментов получить временную регистрацию. В компании отметили, что полученный опыт она будет тиражировать на все свои комплексы апартаментов.