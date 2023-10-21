Эксперты назвали города с самыми маленькими квартирами в новостройках

Москва заняла 11-ю позицию в рейтинге по средней площади строящихся квартир, самая маленькая средняя площадь квартир в новостройках среди крупнейших городов РФ оказалась в Петербурге. Об этом сообщают "Известия" со ссылкой на компанию "Этажи".

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"Несмотря на устоявшееся убеждение о том, что в Москве массово строят мини-жилье, средняя площадь квартир в новостройках столицы оказалась больше, чем в большей части мегаполисов России. В Москве она составляет сейчас 52,72 кв. м", - уточнила заместитель директора компании Татьяна Ахметдинова.

Собеседница СМИ добавила, что в среднем по регионам страны показатель возводимого жилья достигает 49,3 кв. м.

Как поясняется, наиболее маленькая средняя площадь квартир на первичном рынке недвижимости в Санкт-Петербурге - 42,83 кв. м. В Ленинградской области она еще меньше - 40,11 кв. м.

На втором месте расположен Воронеж, где средняя площадь строящихся квартир составляет 46,2 кв. м. При этом на третьей строчке оказался Краснодар с 46,51 кв. м.