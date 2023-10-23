Риелтор Никитина дала советы, как понравиться арендодателю

Лучший способ понравиться будущему арендодателю — вести себя открыто и прозрачно, стараться идти навстречу в спорных вопросах. Об этом рассказала руководитель агентства недвижимости, вице-президент «Гильдии риелторов Москвы» Екатерина Никитина.

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Она отметила, что арендатор должен подготовиться ко встрече с собственником, быть открытым в общении — это увеличивает шансы получить желаемую квартиру.

— Самое главное в коммуникации с будущим арендодателем — это открытость и прозрачность, — сказала Никитина в комментарии РИАМО.

При встрече с собственником нельзя юлить и обманывать. Нужно честно рассказать о том, кто планирует проживать в квартире и как объект будет использоваться.

Никитина порекомендовала отнестись с пониманием и пойти навстречу, если потенциальный арендодатель попросит показать какие-то документы, либо рассказать о себе, в частности о профессии, месте работы, ситуации с карьерой. Так собственник оценит, насколько арендатор платежеспособен.