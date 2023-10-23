Доллар опустился ниже 95 рублей впервые с 13 сентября

Курс доллара упал ниже 95 рублей впервые с 13 сентября, следует из данных Московской биржи.

Рубль укрепился по отношению к американской валюте сразу на 32 копейки, в результате на 11:19 мск расчетами "завтра" курс составил 94,97 рубля.

Кроме того, на 14 копеек подешевел евро - до 100,71 рубля. Юань потерял 4 копейки и торговался за 12,96 рубля.