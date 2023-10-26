Россияне готовы переплачивать за жилье возле московских аэропортов

В городах Подмосковья, находящихся недалеко от столичных аэропортов, недвижимость на вторичном рынке стоит дороже, чем в среднем по области, однако объем предложения готовых квартир за последний год там снижался быстрее, чем в среднем по области. О том, что россияне оказались готовы переплачивать за жилье, расположенное возле подобных объектов инфраструктуры, «Ленте.ру» сообщили аналитики «Авито Недвижимости».

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По данным экспертов, средняя стоимость квадратного метра в городах Долгопрудный, Домодедово, Жуковский, Лобня, Московский, Одинцово, Химки, Щербинка, которые находятся возле четырех аэропортов региона, в октябре 2023 года составила 182 тысячи рублей. В свою очередь, средний размер этого показателя по Московской области — 149 тысяч рублей. В городах недалеко от аэропортов оказалась выше и цена квартиры на «вторичке» — в среднем 8,9 миллиона рублей (плюс 10 процентов за год) против семи миллионов рублей (плюс три процента за год) по региону.

Что касается объема предложения, то относительно первой половины октября 2022 года в городах, расположенных у московских аэропортов, число доступных для покупки квартир уменьшилось на 17 процентов. При этом в среднем по области количество лотов сократилось на 11 процентов.

«Инфраструктурные объекты влияют на стоимость жилья в непосредственной близости от них. У этих локаций есть преимущества — около них быстрее развивается инфраструктура и появляется больше рабочих мест в сфере обслуживания. Например, в сентябре 2023 года рядом с аэропортом Внуково открыли станцию метро, что повысило потенциальную цену перепродажи квартир. В целом же критерии, определяющие цену на рынке Подмосковья, связаны с аэропортами лишь косвенно — в основном это направление и расстояние до МКАД, транспортная доступность и наличие социальной инфраструктуры.», — пояснил коммерческий директор «Авито Недвижимости» Николай Попов.