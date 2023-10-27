Набиуллина рассказала о рисках на рынке ипотеки

"В сентябре только за месяц ипотека выросла на 4,2%. Вот такие темпы уже нельзя назвать просто признаками перегрева ипотечного рынка. Поэтому здесь мы видим риски, я о них многократно говорила", - заявила она.

Она подчеркнула, что необходимо поднять требования к первоначальному вносу по льготной ипотеке и отметила, что ЦБ направил такое предложение правительству РФ .

До этого сообщалось, что более половины (61%) россиян считают, что для решения демографической проблемы нужно повысить размер материнского капитала. Некоторые опрошенные отметили, что молодые семьи в России не хотят рожать детей, потому что у них нет собственного жилья или возможности взять ипотеку. В связи с этим они считают, что либо маткапитал должен решать проблему жилья, либо его стоит заменить на выдачу квартир.