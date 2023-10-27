Льготной ипотеке в России предрекли отмену из-за решения ЦБ

«Банки естественным образом отреагируют на новое значение ключевой ставки ростом процентов по кредитам и депозитам, а также ставок на вторичное жилье и по рыночным ипотечным программам. В то же время после того, как тренд изменится и ключевая ставка начнет снижаться, снижение будет постепенным, и на ставку менее 10 процентов мы выйдем в лучшем случае в перспективе уже 2025 года», — резюмировал эксперт.