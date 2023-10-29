Названо последствие повышения ключевой ставки для недвижимости

Снижение доступности ипотечных кредитов из-за повышения ключевой ставки может привести россиян к поиску покупки и продажи жилья без участия банков. Об этом в воскресенье, 29 октября, в интервью «Известиям» Татьяна Решетникова .

Эксперт спрогнозировала рост покупки квартир у россиян в рассрочку. По словам Решетниковой, тренд на продажу недвижимости в рассрочку от собственника без оформления ипотеки уже наблюдался в 2014-2016 годах, когда был низкий спрос и высокие ипотечные ставки. Наиболее популярна такая рассрочка в сфере продаж загородной недвижимости, где зачастую продавец не планирует покупку новой недвижимости, сразу после продажи старой.