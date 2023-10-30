В Госдуме предрекли снижение темпов ипотечного кредитования

Центробанк России предпринимает меры, которые устранят перегрев на рынке ипотеки, поэтому в ноябре-декабре 2023 года темпы ипотечного кредитования в стране снизятся. Об этом «Парламентской газете» рассказал председатель Комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков .

«Полагаю, что, начиная с октября, тем более в ноябре-декабре темпы кредитования в ипотеке будут намного ниже, чем были летом и в сентябре», — сказал депутат.

Он напомнил, что в июле этого года на фоне прогнозов об ужесточении правил выдачи ипотечных кредитов в России сумма кредитов составила 647 млрд рублей, в августе — на 200 млрд больше. В связи с закредитованностью населения ЦБ принял решение о повышении размера первоначального взноса по ипотеке, теперь он составляет 20%.