Спрогнозирован рост средних ставок по ипотеке в РФ
Главный эксперт компании «Русипотека» Сергей Гордейко прогнозирует увеличение ипотечных ставок в России на текущей неделе. В беседе с ТАСС он заявил, что в следующем месяце в среднем они могут подняться до 17%.
Собеседник напомнил о том, что средние ставки предложения в РФ до последнего повышения ЦБ составляли более 15%. Он назвал данный показатель очень высоким. Гордейко предупредил о новом росте.
Эксперт считает, что в связи с повышением в стране ключевой ставки общий объем ипотечного кредитования в России вернется на уровень 100 тыс. кредитов в месяц.
Специалист отметил, что спрос сместится в сторону кредитования на первичном рынке по льготным государственным программам, включая индивидуальное жилищное строительство.
Совет директоров Банка России в пятницу, 27 октября, принял решение повысить ключевую ставку на 200 б.п., до 15,00% годовых.
Как уточнил Центробанк, текущее инфляционное давление значительно усилилось и складывается выше ожиданий Банка России. В среднем за третий квартал рост цен с поправкой на сезонность составил 12,1% в пересчете на год (по сравнению с 5,1% во втором квартале). ЦБ заявил, что инфляционные ожидания населения сохраняются на повышенном уровне.