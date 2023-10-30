Спрогнозирован рост средних ставок по ипотеке в РФ

Главный эксперт компании «Русипотека» Сергей Гордейко прогнозирует увеличение ипотечных ставок в России на текущей неделе. В беседе с ТАСС он заявил, что в следующем месяце в среднем они могут подняться до 17%.

Собеседник напомнил о том, что средние ставки предложения в РФ до последнего повышения ЦБ составляли более 15%. Он назвал данный показатель очень высоким. Гордейко предупредил о новом росте.

Эксперт считает, что в связи с повышением в стране ключевой ставки общий объем ипотечного кредитования в России вернется на уровень 100 тыс. кредитов в месяц.

Специалист отметил, что спрос сместится в сторону кредитования на первичном рынке по льготным государственным программам, включая индивидуальное жилищное строительство.

Совет директоров Банка России в пятницу, 27 октября, принял решение повысить ключевую ставку на 200 б.п., до 15,00% годовых.