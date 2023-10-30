Квартиру Зеленских в Крыму продали за 44,3 миллиона рублей
Ялтинскую квартиру жены президента Украины Владимира Зеленского, национализированную властями Крыма, продали на открытом аукционе.
По данным государственной информационной системы "Торги", победителем аукциона стал участник, который предложил за недвижимость сумму 44,3 миллиона рублей. Это почти в два раза больше стартовой цены - 24,6 миллиона рублей.
Квартира площадью 120 квадратных метров принадлежала жене украинского президента Елене Зеленской. Жилплощадь расположена на пятом этаже в элитном многоквартирном доме с видом на Ливадийский дворец. Ее национализировали в марте 2023 года.