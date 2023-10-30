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Квартиру Зеленских в Крыму продали за 44,3 миллиона рублей

Ялтинскую квартиру жены президента Украины Владимира Зеленского, национализированную властями Крыма, продали на открытом аукционе.

Квартиру Зеленских в Крыму продали за 44,3 миллиона рублей
© Российская Газета

По данным государственной информационной системы "Торги", победителем аукциона стал участник, который предложил за недвижимость сумму 44,3 миллиона рублей. Это почти в два раза больше стартовой цены - 24,6 миллиона рублей.

Квартира площадью 120 квадратных метров принадлежала жене украинского президента Елене Зеленской. Жилплощадь расположена на пятом этаже в элитном многоквартирном доме с видом на Ливадийский дворец. Ее национализировали в марте 2023 года.