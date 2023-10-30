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Россиянам резко усложнили переезд в Турцию с помощью жилья

Рынок жилья для получения вида на жительство (ВНЖ) в Турции сузился в 5,2 раза, сообщает РИА Новости со ссылкой на данные риелторов.

Россиянам резко усложнили переезд в Турцию с помощью жилья
© globallookpress.com

Согласно новым правилам, минимальная стоимость недвижимости для приобретения ВНЖ для иностранцев увеличилась до 200 тысяч долларов (около 19 миллионов рублей) по всей стране с прежних 50 тысяч в небольших городах и 75 тысяч в мегаполисах.

В настоящее время количество продаваемых в стране квартир стоимостью более 200 тысяч долларов в среднем составляет около 38,6 тысячи. Это в 5,2 раза меньше, было доступно ранее, отметило агентство со ссылкой на данные крупных турецких сайтов по продаже недвижимости. С учетом новых правил доля квартир, подходящих для получения ВНЖ, составляет 16,5 процента от среднего количества выставленного на продажу жилья.

О новых правилах получения ВНЖ стало известно 20 октября. Указывалось также, что для получения ВНЖ теперь будет рассматриваться только тапу (документ-подтверждение владения недвижимостью, где также указана стоимость — прим. «Ленты.ру»). Новые правила коснутся только тех, кто приобрел жилье после 16 октября.

В Турции в настоящее время находится более 1,1 миллиона иностранцев с ВНЖ, из них россиян более 122 тысяч. Эксперты ранее оценивали, что нововведения в первую очередь коснутся Антальи и Аланьи, поскольку в этих городах относительно низкие цены на жилье.