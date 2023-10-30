Названы выгодные способы досрочно закрыть ипотеку

Сокращение ежемесячного платежа поможет досрочно закрыть ипотеку и сэкономить средства. Этот и другие наиболее выгодные способы раньше освободиться от кредита назвала владелец инвестиционного агентства недвижимости Bestate Татьяна Бунегина, передают «Известия».

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«Кроме регулярного платежа, вы вносите досрочный и тем самым частично погашаете основной долг. За счет этого снижается ваш ежемесячный взнос», — объяснила эксперт.

Она отметила, что этот вариант подойдет в ситуациях, когда нужно уменьшить текущие расходы в ближайшем будущем или при нестабильном ежемесячном доходе.

Другой вариант — сокращение срока ипотеки. В этом случае заемщик вносит досрочный платеж, уменьшает сумму основного долга и за счет этого срок кредитования. Ежемесячный платеж остается прежним, однако переплата на процентах за весь срок кредита сокращается. По словам Бунегиной, такой вариант особенно актуален для досрочных платежей в первые годы ипотеки. Эксперт добавила, что комбинация двух схем позволит одновременно уменьшить платеж и срок ипотеки.