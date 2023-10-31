Получить ипотеку при плохой кредитной истории может стать сложнее

Банк России для ограничения системных рисков в ипотечном кредитовании подготовит предложение о получении полномочий устанавливать количественные ограничения (макропруденциальные лимиты) в ипотеке, по аналогии с такими лимитами в необеспеченном потребительском кредитовании. Об этом говорится в проекте ЦБ основных направлений развития российского финрынка на 2024 год и период 2025 и 2026 годов.

Такой инструмент позволит ограничить предоставление ипотечных кредитов закредитованным заемщикам, а также кредитов с небольшим первоначальным взносом. Потери банков по таким кредитам выше, особенно в периоды кризисов. До получения полномочий устанавливать количественные ограничения на предоставление рискованных ипотечных кредитов для этих целей могут использоваться макропруденциальные надбавки.

Введение макропруденциальных лимитов в ипотечном кредитовании направлено на охлаждение рынка, что является уже неоднократно заявленной задачей Банка России в целях обеспечения финансовой стабильности, говорит профессор Финуниверситета при правительстве РФ Александр Цыганов. Частично данная мера сработает и сама по себе, снизив риск-аппетит банков, которые повысят требования к потенциальным заемщикам. Это означает, что получить кредит человеку с плохой кредитной историей и низкой платежеспособностью станет сложнее.