Россиян предупредили о необходимости отложить покупку жилья

Повышение минимального первоначального взноса по льготной ипотеке даже на 5 процентных пунктов может отложить выход на сделку на рынке жилья - вплоть до года, а также снизить спрос на покупку новостроек на 5-10%, рассказала РИА Недвижимость руководитель агентства недвижимости "Pro Обмен", вице-президент Гильдии риелторов Москвы Екатерина Никитина.

Правительство России ранее в сентябре повысило до 20% минимальный первоначальный взнос по ряду госпрограмм ипотеки, в том числе на самые популярные льготные кредиты на жилье в новостройках под 8%. В то же время Банк России видит риски перегрева на рынке и выступает за дальнейшее повышение первоначального взноса по льготной ипотеке

"При повышении первоначального взноса на 5% потенциальному покупателю жилья потребуется от восьми дополнительных месяцев до года, чтобы выйти на рынок. Здесь, конечно, нельзя исключать, что за это время вырастут и цены, поэтому может получиться эффект такого замкнутого круга, когда люди будут больше и больше копить, чтобы приобрести ту квартиру, на которую настроены", - отметила Никитина.

По ее словам, заемщику с доходом в 80-120 тысяч рублей в месяц, планирующему приобрести жилье за 10 миллионов рублей, требуется от полутора до двух с половиной месяцев, чтобы накопить 1% первоначального взноса. Поэтому его дальнейшее повышение может привести к снижению спроса на квартиры в пределах 5-10%. Скорее всего, это будут россияне без больших премий или бонусов.

Главный эксперт компании "Русипотека" Сергей Гордейко отмечает, что повышение первоначального взноса всегда негативно влияет на спрос. По его словам, каждое повышение взноса на 10 процентных пунктов способно сократить спрос на жилье на 10-25%.