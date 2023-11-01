Эксперт дал советы по снижению ипотечной ставки

Одним из способов снижения процента по ипотеке является покупка у банка скидки к ставке, рассказал директор компании "Жилфонд" Александр Чернокульский.

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"Сегодня воспользоваться скидкой на ставку предлагают уже несколько банков. При этом, по данным наших ипотечных брокеров, доля таких сделок в ряде регионов достигает 50–80% от общего числа сделок", – передает "Газета.ру" слова эксперта.

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Риелторы прогнозируют, что число сделок на вторичном рынке с оформлением скидки к ставке продолжит увеличиваться с учетом последнего повышения ключевой ставки Центробанка до 15%. Также риелторы учитывают вероятность приближения к ставке в 20% по обычным ипотечным программам.

Чернокульский сказал, что суть программы заключается в том, что при оформлении кредита есть возможность единовременно уплатить банку комиссию за снижение ставки на 3–10 процентных пунктов на общий срок или на определенный период. При этом комиссия вносится в кредит.

Директор компании назвал эту программу инструментом долгосрочного инвестирования. Если человек владеет накоплениями на сумму в 1 миллион рублей, то при покупке жилья за 3 миллиона рублей можно внести 300 тысяч рублей первоначального взноса. Эксперт предложил оставшиеся 700 тысяч рублей потратить на скидку к ставке и получить 20-летнюю ипотеку с комфортным платежом. Скидка ставится выгодной при сроке выплат более 10 лет и отсутствии планов на досрочное погашение.

По словам Чернокульского, на рынке появилась продажа старой ипотеки. То есть человек приобретает недвижимость на вторичном рынке и может переоформить на себя ипотеку продавца. Также на рынке существует программа аренды квартиры в последующим выкупом права.

В России имеют кредиты 47 миллионов граждан или 57% экономически активного населения. Эти данные приводятся на сайте "Комсомольской правды".

По данным издания, не менее трех займов имеют 11,2 миллиона россиян. При этом 80% граждан, которые берут ипотеку, выплачивают еще и потребительский кредит. 1,8 кредита в среднем приходится на каждого ипотечника. Год назад было 1,6. Также в России 17,7 миллиона человек являются неплательщиками по кредитам, против которых заведены дела. За последний год их число выросло на 3,3 миллиона. А признаны банкротами в России 1 миллион человек.

Эта ситуация не нравится Центробанку, так как закредитованность российских граждан увеличивается. В связи с этим ЦБ делает все, чтобы банки стали меньше выдавать кредитов. В результате в настоящее время банки одобряют только каждую пятую заявку на кредит. Однако летом 2023 года одобряли в среднем 40% заявок.

Сейчас ЦБ хочет сильно ограничить выдачу жилищных кредитов тем российским гражданам, у которых уже есть потребительские займы, говорится в сообщении.

"Это разумное решение для банков, которые хотят защитить свои риски. Если у человека есть кредиты, то часть своих доходов он уже должен выплачивать банку. Денег у него остается меньше, риски банка – выше", – отметил вице-президент Гильдии риэлторов России Константин Апрелев.

По словам Апрелева, банки сильно рискуют. Если в банк будут поступать квартиры, тогда их некуда будет девать, если стоимость жилья снизится. При высокой ипотечной ставке в 2024 году квартиры могут начать дешеветь. В этом случае, если банк заберет квартиру, то ее цена не перекроет долги заемщика.

Эксперт подчеркнул, что если у банка будут пробелы в бюджете, тогда это серьезно скажется на финансовой устойчивости, а также может привести к банкротству.