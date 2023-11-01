В России задумались об ужесточении условий выдачи льготной ипотеки

Депутаты Госдумы сочли целесообразным ужесточить условия для выдачи льготной ипотеки. Об этом сообщают «Известия». Ожидается, что в стране увеличат первоначальный взнос по ней до 25% с текущих 20%.

Подчеркивается, что ипотеку могут оставить с 1 июля 2024 года только в регионах с низким спросом на недвижимость. Депутат Госдумы Александр Якубовский направил соответствующее письмо в Минфин и Банк России.

При этом в ЦБ ранее выступили за дальнейшее увеличение первоначального взноса. По словам главы регулятора Эльвиры Набиуллиной, это обусловлено рисками перегрева на рынке.

Необходимости в продлении программы не увидели в Минфине — замглавы ведомства Алексей Моисеев поделился данной информацией 30 октября.