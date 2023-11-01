ЦБ России заявил о дисбалансе на рынке недвижимости

Обеспокоенность вызывает резкая разница в ценах на недвижимость на первичном и вторичном рынке жилья в России. Об этом заявила директор департамента финансовой стабильности ЦБ России Елизавета Данилова, пишет «Прайм».

По ее словам, к 1 октября средний уровень цен на первичном рынке стал на 42% выше, чем «на вторичке».

«Мы наблюдаем, что со временем этот разрыв не снижается, а только увеличивается. Если до введения льготных [ипотечных] программ он составлял где-то 10%, то в последние годы он повышается», — пояснила Елизавета Данилова, выступая на ХVII Московском форуме лидеров рынка недвижимости.

При этом в Центробанке констатировали, что жилье в России не становится доступнее, несмотря на низкие ставки по ипотеке, так как они уравновешиваются ростом цены на квадратные метры.

«Если посмотреть информацию, как менялась доступность жилья за последние годы, то, к сожалению, нужно сказать, что из-за роста цены, несмотря даже на рекордно низкие ставки по ипотеке, доступность последние годы, то есть количество метров, которые люди себе могут позволить, оно не росло», — отметила Данилова.

Ранее главный эксперт компании «Русипотека» Сергей Гордейко спрогнозировал увеличение ипотечных ставок в России на текущей неделе. По его мнению, в ноябре в среднем они могут подняться до 17% на фоне увеличения ключевой ставки ЦБ России.