Минстрой изучит ценообразование квадратного метра жилья в России

Минстрой России планирует изучить ценообразование квадратного метра жилья в стране. Об этом сказал замминистра строительства и ЖКХ Никита Стасишин на XVII Московском форуме лидеров рынка недвижимости.

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Он уточнил, что цена за квадратный метр жилья - это черное пятно, с которым надо системно разобраться, изучив, из чего она складывается.

Замминистра предложил учитывать доходы россиян, изменения себестоимости строительства "квадратных метро" за последние три года, инфляцию и предел рентабельности девелоперского бизнеса, при котором доступность жилой недвижимости сохранится.