Минстрой изучит ценообразование квадратного метра жилья в России
Минстрой России планирует изучить ценообразование квадратного метра жилья в стране. Об этом сказал замминистра строительства и ЖКХ Никита Стасишин на XVII Московском форуме лидеров рынка недвижимости.
Он уточнил, что цена за квадратный метр жилья - это черное пятно, с которым надо системно разобраться, изучив, из чего она складывается.
Замминистра предложил учитывать доходы россиян, изменения себестоимости строительства "квадратных метро" за последние три года, инфляцию и предел рентабельности девелоперского бизнеса, при котором доступность жилой недвижимости сохранится.
По словам Стасишина, Минстрой планирует привлечь к этой работе Банк России, Минпромторг, Минфин, ФАС, банки и региональные власти.